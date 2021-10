Il roule à plus de 200 km/h pour échapper à un contrôle routier

Ce dimanche matin, à 06h20, à Coutances, les policiers tentent de procéder au contrôle d’une voiture arrivant à vive allure.

Le conducteur, un jeune homme âgé de 24 ans, ne s’est pas arrêté, il a même accéléré. Les policiers entament alors une course-poursuite, en direction de Périers. La course devient dangereuse, avec des pointes à plus de 200 km/h et dépassant un autre véhicule. La plaque d’immatriculation du véhicule relevée, la police a suspendu sa course.

Le conducteur, un jeune coutançais était convoqué au commissariat de Coutances ce mercredi 12 novembre. Il a reconnu les faits, expliquant qu’il avait paniqué parcequ’il roulait avec un pneu lisse !

Le jeune fou du volant devra expliquer sa mauvaise conduite devant la justice le 19 décembre.