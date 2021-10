Les policiers dénoncent des baisses d'effectifs, des repos qu'ils ne peuvent plus prendre et une vie de famille qui devient de plus en plus compliquée compte tenu des aléas du service; mais ils dénoncent aussi la «pression du chiffre», et des moyens de travail obsolètes. Leurs revendications sont enfin salariales.

Ils défileront à Paris, ce jeudi 13 novembre, entre Bastille et République. Jean-Pierre Malige, secrétaire départemental « Alliance Police », dans l'Orne :

Des policiers bas-normands vont manifester à Paris Impossible de lire le son.

Cette manifestation intervient alors que les élections professionnelles dans la police auront lieu du 1er au 4 décembre prochains.