La Poste : des locaux tout neufs à Rouen Préfecture

Après dix semaines de travaux, le bureau de poste de Rouen Préfecture a rouvert ses portes au public sous un nouveau format d'accueil dernière génération.

Le groupe a investi 207 000€ dans la modernisation du bureau pour répondre au mieux aux attentes du public, notamment en matière d’accessibilité. Désormais, les clients seront notamment accueillis dès leur entrée au sein du bureau de poste et bénéficieront d’un conseil personnalisé.

Nouveau service bancaire

Un automate permet d’effectuer des retraits et dépôt d’argent rapidement et en toute autonomie soit directement avec sa carte bancaire soit avec une carte à usage unique (créditée ou débitée du montant souhaité) lui permettant de retirer ou déposer de l’argent à l’automate.

Pratique. Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h30 à 12h.