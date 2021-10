Le plan Hiver 2014-2015 bientôt activé en Seine-Maritime

Quoi ?

Le Plan Hiver 2014-2015 est lancé chaque année et s'étend de la mi-novembre à la mi-mars. Durant ce laps de temps, les 40 équipes de la Direction des Routes salent les routes départementales pour éviter les accidents.

Qui ?

Six agences départementales - Clères, Saint-Valéry-en-Caux, Envermeu, Forges-les-EAux, Rouen et Saint-Romain-de-Colbosc - accueillent 40 équipes d'intervention.

Comment ?

Chaque équipe d'intervention dispose d'un tracteur chargeur et d'un camion équipé d'une saleuse permettant l'épandage du sel. Yves Jolival, Directeur de la direction des routes, précise : "Nous pouvons utiliser du sel pur ou de la saumure, un mélange d'eau et de sel. Je m'explique : quand de la neige et du verglas s'annoncent et qu'il y a du vent, le sel ne tient pas sur la chaussée. La bouillie de sel, elle, tient." Le salage a lieu en fin de journée pour limiter la prise du verglas la nuit.

Où ?

Ces opérations de salage concerne les 6 600 km du réseau routier départemental. Seront traitées en priorité les 1 900 km de routes départementales qui sont les plus fréquentées. Une fois que la circulation y est assurée, peuvent être traitées les 1 700 km de liaisons inter-cantonales. Enfin, les 3 000 km restants sont salés une fois que les deux autres réseaux sont sécurisés.

Pratique : Contacter la cellule d'Information et de Gestion du trafic, de 6h à 20h, au 0820 076 776 ou sur www.inforoute76.fr pour se tenir au courant des éventuelles perturbations du trafic en cas de neige.