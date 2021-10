Pointe-à-Pitre (AFP). Route du Rhum: Josse complète le podium

Sébastien Josse (Edmond de Rothschild) a pris mardi matin à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) la troisième place de la Route du Rhum, remportée la veille par Loïck Peyron (Banque Populaire VII) devant Yann Guichard (Spindrift 2). Josse, 39 ans, a mis 8 j 14 h 47 min pour parcourir la distance de 4403 milles depuis Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), à la vitesse de 21,29 noeuds. Il se classe troisième, 23 h 38 min derrière Peyron. Josse a réalisé une course superbe, à la barre d'un trimaran de 21,30 m, l'un des plus petits de la classe Ultime (multicoques de plus de 60 pieds). "Les deux premiers jours, il a fallu faire le dos rond tout en gardant un peu de rythme, a-t-il déclaré à son arrivée. Il fallait trouver le bon dosage. Après, ce n'était que du bonheur. Quand on est dans les alizés, avec ces machines là, c'est exceptionnel". "Sur le papier, on ne joue pas du tout dans la même cour avec les grands bateaux. Les bateaux de 40 m (Spindrift 2, ndlr) et 31 m (Banque Populaire VII, ndlr) sont logiquement devant. Je pense qu'ils n'ont pas trop forcé. Ils réglaient leur vitesse avec nous, les petites libellules de derrière. Il y a un côté sympa de sentir qu'on les a titillés un peu". - Marin multicartes - "Si je gagne dans ma catégorie, j'aurais gagné ma Route du Rhum", avait déclaré Josse avant le départ. Mardi, il a rempli sa mission et s'est également placé devant deux trimarans plus grands que le sien: Prince de Bretagne (24,38 m) de Lionel Lemonchois et Idec Sport (29,70 m) de Francis Joyon. Marin multicartes, aussi bon en solo qu'en équipage, Josse disputait sa deuxième Route du Rhum après celle de 2002 (abandon). Avant la course, son équipe avait beaucoup planché pour améliorer le trimaran, à l'origine un MOD70 (plan VPLP), en le dotant de plans porteurs en T majuscule inversé sur les safrans, un moyen d'améliorer l'assiette longitudinale du bateau, de gagner en stabilité et en vitesse (jusqu'à 2 noeuds). Lemonchois a franchi la ligne d'arrivée mardi à 07h44 (heure de Paris), prenant ainsi la quatrième place de cette course partie le 2 novembre de Saint-Malo. Il a mis 8 j 17 h et 50 min pour boucler un parcours de 4511 milles à 21,51 noeuds de moyenne. L'écart au premier, Loïck Peyron, est de 1 j 2 h et 36 min.

