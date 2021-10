Orival : ivre, elle conduit sans permis et insulte les policiers

En tout début de matinée le samedi 8 novembre, les policiers sont en patrouille avenue du Circuit à Orival lorsqu'ils aperçoivent une Fiat Stylo rouler à vive allure et se diriger dans le sens de la côte des Essarts.

Les policiers décident de suivre le véhicule, qui double une voiture rue de Rouen à Elbeuf en faisant un écart important. Lorsque les policiers manifestent leur volonté de contrôler le véhicule, la conductrice refuse, fait une marche arrière, percute une Renault Laguna en stationnement et reprend son chemin rue Grandin à Elbeuf.

La Fiat Stylo ayant un pneu crevé, les policiers l'intercepte rapidement, rue du Moulin Saint-Etienne. La conductrice parvient néanmoins à prendre la fuite. Les deux passagers sont interpellés par les policiers. La passagère avant, une femme née en 1991 et demeurant à Cléon, explique que la conductrice est sa soeur et qu'elles ont acheté le véhicule la veille et n'ont pas encore eu le temps de l'assurer. Elle avoue que sa soeur était ivre et ne possède pas son permis de conduire. Les deux passagers sont transportés à l'hôpital Saint-Julien puis ramenés à l'hôtel de police pour être entendus.

Le même jour, les policiers de la Brigade Anti-Criminalité se rendent au domicile de la conductrice, née en 1992 et demeurant à Cléon, qui les accueille avec des insultes. Elle a été interpellée pour refus d'obtempérer, outrage à agent, defaut de permis et accident matériel avec délit de fuite. Elle a été ramenée à l'hôtel de police. C'est la brigade des accidents et délits routiers qui s'occupent désormais de l'enquête.