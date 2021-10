Kite-surfeur en difficulté : les opérations de secours interrompues après 7h00 de recherche.

Samedi 8 novembre 2014, vers 17h20, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, le CROSS de Jobourg reçoit à la tombée du jour une alerte d’un témoin via la vigie d’Antifer qui signale un kite-surfeur en difficulté au large de la plage de Saint-Jouin-Bruneval en Seine-Maritime.

A la suite de cette alerte, le CROSS a mobilisé un important dispositif de recherches maritime, terrestre et aérien. L’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile basé au Havre, un zodiac des sapeurs pompiers, les Sauveteurs en mer du Havre à bord de la SNS 161 "Président Pierre Huby" ont été engagés pour effectuer des recherches en mer à la fois proche des côtes et au large. L’hélicoptère de service public Dauphin de la marine nationale basé au Touquet est venu renforcer le dispositif.

Parallèlement des patrouilles terrestres des pompiers et des gendarmes ont été mobilisées pour rechercher la personne signalée.

Les recherches se sont déroulées à terre et en mer pendant plus de 7h00 et faute d’éléments nouveaux, le Préfet maritime a décidé l’arrêt des recherches à 01h00 du matin le dimanche 09 novembre.