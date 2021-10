Amorgos : le restaurant coopératif de Caen qui transporte en Grèce

Le projet est né de la rencontre Mickaélis, au service en salle, et de Samir, en cuisine. "L’approvisionnement en matières premières se fait auprès de producteurs et transformateurs locaux, travaillant de préférence en agriculture biologique et agriculture paysanne ainsi qu’auprès de producteurs grecs pour les produits plus spécifiques (Vins, huile d'olive, olive, fromage, légumes et fruits secs) dans une logique de commerce équitable en circuit court", expliquent-ils.

L'avis de Tendance Ouest :

J’ai un faible pour la cuisine hellénique. C’est dit. Quand j’apprends qu’à la place de la Part du Colibri, au rez-de-chaussée de la maison des solidarités, s’est ouvert Amorgos, un établissement grec, c’est donc tout naturellement que je m’y précipite. Le cadre est simple (quelques tableaux au mur et une petite douzaine de tables) mais le patron à un tel accent chaleureux qu’il me transporte immédiatement ! Ce dernier me précise d’entrée de jeu que le service se fait à table mais que la commande a elle lieu au bar. Pas de problème. Cela permet de voir en vrai, derrière une vitrine, les mets du jour proposés. Ce vendredi, Amorgos propose un plat typique de la région de l’Épire, à la frontière avec l’Albanie : Spetsofai. Il s’agit de saucisse aux poivrons. En quelques bouchées, je voyage... C’est parfaitement relevé. J’accompagne le plat d’un vin rouge macédonien. Vraiment, je me régale.

Prix très raisonnables

Pour poursuivre, je choisis une tarte au fond chocolaté, garni d’éclats de pistache. Pour mes papilles, c’est une vraie découverte. Pourtant croyez-moi, des restaurants, j’en ai testé avec cette rubrique ! Côté prix, rien à redire. La formule plat et dessert est facturée 10,50€. L’option complète entrée, plat et dessert n’est elle qu’à 12€. Bref, je suis conquise.



Pratique. Amorgos 51 quai de juillet à Caen. Tél. 09 53 83 07 28. Du lundi au vendredi, le midi. Autres jours ou soirs sur réservation.