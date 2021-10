Football: l'US Quevilly poursuivra t-il la série face à Mantes ?

C’est en position de co-leader du championnat que les Canaris effectuent le court déplacement qui relie Petit-Quevilly à Mantes, actuel 13e de CFA.

Une rencontre a priori déséquilibrée entre une équipe vainqueur de 8 rencontres cette saison en neuf journées (deuxième meilleure attaque (16 buts marqués) et meilleure défense (5 buts encaissés)), et une équipe francilienne qui n’a gagné que deux fois et qui possède la plus mauvaise défense du championnat avec 17 buts encaissés.

Si les Jaunes et Noirs se sont imposés contre Beauvais lors de la 9e journée 2-0, les Franciliens se sont également imposés dans le Nord contre la réserve du RC Lens sur le même score.

Il ne faudra pas sous-estimer l’équipe francilienne et "rester humble", glissait dans les couloirs le coach Manu Da Costa, prudent, à l’issue du dernier match.