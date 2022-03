Interview de Olivier Delacroix pour Tendance confidences

Interview aux couleurs confidentielles humaines et spirituelles avec un homme passionné par l'authenticité de la rencontre. Olivier Delacroix revient sur les deux drames qui ont marqué sa vie : le suicide de son père et la mort de son fils. Deux épreuves terribles que l'animateur de France 2 a décidé de raconter à travers un livre. Derrière sa carrure de rugbyman et ses yeux bleus clairs, Olivier Delacroix cache de terribles blessures qu'il a décidé de raconter dans son livre, Nos chemins sont semés de rencontres