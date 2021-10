Evacuation du campement : le "non à l'intervention policière" des élus écologistes

Le groupe Décidons Rouen, co-présidé par Jean-Michel Bérégovoy et Françoise Lesconnec, considère "qu'il faut toujours privilégier le débat à l'utilisation de la force", manière de s'opposer à la volonté affichée du maire Yvon Robert de faire évacuer le camp.

Et les élus écologistes de faire un rapprochement avec l'occupation de la prairie Saint-Sever par les forains : "De plus, il ne peut pas y avoir deux poids deux mesures, par l'acceptation par la mairie de l'occupation de la prairie Saint-Sever par les forains, avec des détériorations importantes de l'espace public et l'usage de la force publique contre des citoyens engagés dans le débat dans la société qui revendiquent le droit à la justice."

Malgré tout, le campement a été évacué dans la nuit. Selon l'AFP, des gaz lacrymogènes auraient été utilisés par les forces de l'ordre.