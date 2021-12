FIFA 11 explose les ventes de jeux vidéos !

Electronic Arts se félicite du lancement de FIFA 11, la simulation de football vient de dépasser le chiffre de 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde (2,6 millions d’exemplaires lors des premiers jours) devient le jeu vidéo de sports le plus vendu au monde.

Les ventes de FIFA 11 sont en hausse de 20% comparés à celles de l’année dernière après 4 semaines de mise en vente.

Le jeu permet de creer son équipe avec ses joueurs favoris, de jouer les plus grands tournois internationaux, d'acheter et de vendre des joeurs en ligne et de rencontrer les équipes de vos amis en se connectant à Internet.

FIFA 11 est disponible sur PlayStation3, Xbox 360, Wii, PC, Nintendo DS, PlayStation2, PSP,iPhone et iPod touch.