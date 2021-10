Paris (AFP). Nabilla en garde à vue, son compagnon blessé au couteau

L'ex-star de télé-réalité Nabilla a été placée en garde à vue dans la nuit de jeudi à vendredi, soupçonnée d'avoir blessé au couteau son compagnon à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source policière, confirmant une information de RTL. Vers 02H30, les pompiers ont été appelés dans une chambre d'hôtel de l'Ile Séguin à la suite d'une grosse dispute du couple. Thomas Vergara, qui avait rencontré Nabilla lors de l'émission "Les anges de la téléréalité", présentait plusieurs blessures par arme blanche au thorax. "Son état est jugé sérieux", a expliqué une source policière. L'homme a été conduit à l'hôpital parisien Georges-Pompidou. Nabilla Benattia est actuellement entendue dans les locaux de la police judiciaire des Hauts-de-Seine pour "homicide involontaire". Selon ses premières déclarations, "le couple aurait été agressé par trois individus et son compagnon aurait été blessé en s'interposant", a expliqué une autre source policière. La pulpeuse héroïne de l'émission "Les Anges de la téléréalité" est l'auteur de l'expression culte, plébiscitée par les internautes et détournée par des publicitaires, "Non mais allo quoi".

