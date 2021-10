PARIS (AFP). Voile: Peyron toujours en tête de la Route du Rhum

Loïck Peyron était toujours en tête de la Route du Rhum jeudi soir à mi-parcours de cette transat en solitaire partie dimanche de Saint-Malo pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), mais son poursuivant immédiat, Yann Guichard, lui avait repris quelques milles. L'arrivée du premier concurrent -en toute logique Peyron si aucune avarie ou fortune de mer ne vient interrompre sa cavalcade effrénée- est, selon les organisateurs, prévue pour lundi matin heure de Paris. Sur l'eau, dans les alizés, les températures remontent, la combinaison bottes/veste de quart ayant été remplacée par le tandem short/t-shirt, autrement plus plaisant. "C'est agréable, la journée est ensoleillée et la nuit éclairée par la lune, a déclaré Peyron jeudi matin. Le soleil se lève depuis une heure et ça commence à taper. Les journées sont chaudes". "Mon camarade Yann (Guichard) n'a pas été ralenti cette nuit et j'ai une pensée pour lui qui doit manoeuvrer son gros bateau", le plus long (40 m) de la flotte. "De mon côté, a-t-il poursuivi, je n'ai pas empanné depuis Madère. Je suis en tête mais les jeux ne sont pas fait du tout. Mais c'est sûr, c'est agréable d'être dans ma position. Mener tout seul ce gros bébé, c'est vraiment impressionnant". "Je vais bien, voire même très bien (). J'ai trop mangé hier, je vais faire diète aujourd'hui (jeudi) et essayer de faire la sieste. Dès que j'ai 30 secondes, je vais au lit", a encore indiqué Peyron, jamais avare de bons mots et désormais à quelque 1700 milles de l'arrivée. - Guichard "fatigué, voire très fatigué" - Guichard, de son côté, n'a pas caché qu'il était épuisé. "Il faudra minimiser les manoeuvres pour que j'arrive au bout physiquement, a-t-il reconnu, parce que c'est vrai que je suis fatigué, voire très fatigué". Un oeil dans le rétroviseur pour surveiller Jérémie Beyou (Maître Coq), un autre sur les fichiers météo et la cartographie, François Gabart (Macif) joue une partition parfaite chez les Imoca (monocoques de 18,28 m) depuis le départ de Saint-Malo. Beyou était revenu mercredi dans son tableau arrière mais l'écart s'est à nouveau creusé jeudi et Gabart filait maintenant vers le sud des Açores, environ 45 milles devant son plus proche poursuivant. Le premier Imoca est attendu le samedi 15 en Guadeloupe. La journée de jeudi a été marquée par un troisième hélitreuillage, celui de Bob Escoffier (Groupe Guisnel), victime d'une importante voie d'eau à bord de son monocoque de 18 m engagé dans la classe Rhum. Le skipper, âgé de 65 ans, est sain et sauf. Il a été transféré à la base de Viveiro (Espagne). Avec 21 bateaux hors-course jeudi soir, il restait encore 70 concurrents en route vers la Guadeloupe. Classements à 18h00 heure française (17h00 GMT) Classe Ultimes: 1. Loick Peyron (Banque Populaire VII) à 1691,3 milles de l'arrivée 2. Yann Guichard (Spindrift 2) à 168,4 milles du premier

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire