Vestiges d'un Pré-Néandertalien : une chercheuse raconte les coulisses de la découverte

C'est sur un site très prisé des archéologues et archéozoologues - fossiles d'animaux et silex y sont régulièrement découverts - qu'ont été trouvé les trois os du bras droit d'un homme de Pré-Néandertal qui aurait vécu il y a 200 000 ans. Il pourrait s'agir d'un morceau du squelette d'un grand adolescent ou d'un adulte.

Cette découverte est exceptionnelle : Jean-Philippe Faivre, chef d'opération à l'Inrap, parle d'une première découverte relative à l'époque Pré-Néandertal "depuis les années 1970 et une découverte dans le Nord-Pas-de-Calais". On est loin des fréquentes trouvailles d'os d'Australopithèques et cousins de Lucy. Céline Bellimi nous raconte comment s'est passée cette découverte :





La trouvaille de l'équipe de l'Inrap n'est pas une première européenne mais presque. Les ossements du bras sont rarement retrouvés :





Pour le chercheur à l'origine de la découverte, ces travaux sont très importants. Céline Bellimi nous explique pourquoi :





On pourrait ainsi découvrir à l'avenir comment vivaient ces hommes de Pré-Néandertal.