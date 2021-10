"1989" de Taylor Swift, l'album le plus vendu depuis 12 ans

"1989" s'est vendu à 1,287 million d'unités depuis sa sortie le lundi 27 octobre, selon des données de l'institut Nielsen publiées mercredi.

Il s'agit des meilleures ventes pour un album en une seule semaine, depuis l'album du rappeur Eminem "The Eminem Show", vendu en 2002 à 1,322 million d'exemplaires au cours de la deuxième semaine.

"1989", qui s'annonce comme l'album le mieux vendu de l'année, est déjà le seul album d'un artiste solo à avoir été certifié "platine" en 2014, car vendu à plus d'un million d'exemplaires.

La musique du film de Disney "Frozen", sorti l'an dernier, a aussi obtenu le platine en 2014.

En outre la chanteuse réussit la performance d'un troisième album platine consécutif, puisque ses deux précédents albums "Speak Now" (2010) et "Red" (2012), se sont aussi vendus à plus d'un million d'exemplaires dans les premières semaines.

L'industrie musicale mise beaucoup sur Swift pour relancer les ventes d'albums, qui ont diminué cette année, concurrencées par l'accès aux titres en ligne.

Pour doper la vente des ses albums, Taylor Swift a retiré l'ensemble de ses chansons du site de streaming audio Spotify, a fait savoir ce dernier lundi.

Avec "1989", comme l'année de naissance de la chanteuse, Taylor Swift a délaissé pour un temps ses racines country pour un nouvel album pop très dansant.

Il s'agit du cinquième album de Taylor Swift, qui avait sorti son premier opus à l'âge de 16 ans.