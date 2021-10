Notre table caennaise : l'An Delenn, rue du Vaugueux, une vraie crêperie à l’ancienne

Guère amateur de ces spécialités bretonnes en général, je pousse la porte pour faire plaisir à mes invités.



Un repas sans fautes

Le dépaysement est immédiat : musique bretonne en fond, odeur de chaumière chaleureuse et bien achalandée, pierres apparentes au mur et accueil jovial. Pas de menu, mais les propositions de galettes et crêpes laissent aux clients toute latitude. Lard fumé, oignons confits ou andouille de Guéméné : les produits bretons sont bien sûr mis en avant. De la douzaine de spécialités salées de la maison, j’opte pour la Montagnes noires (saucisse fumée, cantal, pommes de terre à la crème : 9,9€). Mes voisines, pour la Sizun (chèvre, miel, amandes : 7,5€) ou la Rustique (lard grillé, oignons confits, champignons : 9,9€). Les produits sont frais, cela ne fait aucun doute. Galvanisé par ce repas sans fautes – peut-être aussi par cette bonne bière bretonne – , je tente un dessert : pommes poëlées au beurre, caramel au beurre salé (5,9€). Une réussite.

Je viens de passer mon déjeuner dans une auberge feutrée, au fin fond de la Bretagne. Je n’étais jamais venu, mais je reviendrai.

Pratique. An Delenn, 3 Ter rue du Vaugueux. Tél. 02 31 93 64 35.