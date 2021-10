70e anniversaire du Débarquement : offrez-vous un morceau des fresques du Mémorial !

Elles ont vu passer des dizaines de milliers de touristes pendant plus de six mois : les deux bâches de 12 mètres de haut et 33 mètres de large exposées sur la façade du Mémorial lors des commémorations du 6 juin 1944. Le travail du Caennais Jef Aérosol a trouvé une seconde vie grâce à R'Bag, une société spécialisée dans la réalisation de sac unique en toile de voile ou en bâche publicitaire. « La direction du Mémorial a tout de suite accepté le projet. Elle a trouvé qu'il avait du sens », explique Cyril Barranco, responsable de la société R'Bag. « Il répondait en plus à nos principes de développement durable et de recyclage de produits issus de la pétrochimie ».

Trousses d'écolier, trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à main, sacoches … La gamme est complète et réalisée en série limitée par des membres de l'association Les chemins de traverses. « Ils sont huit, âgés de 21 à 53 ans. Certains n'ont jamais cousu avant de venir ici ! », indique Sylvie Pantenier, elle aussi membre de l'association. « Pour eux, c'est un premier pas vers la réinsertion. Ils ont un cahier des charges, donc des responsabilités, et des horaires de travail à respecter etc. »

Ce samedi 8 novembre, une soixantaine de produits seront proposés à la vente à Caen. La possibilité de devenir le ou la propriétaire d'une pièce unique à la symbolique mémorielle forte.

Pratique. Vente à l'atelier des couleurs, 22 rue du 11 novembre à Caen.