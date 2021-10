Jérusalem (AFP). Les extrémistes juifs appellent à une marche à Jérusalem sous tension

Des extrémistes juifs ont appelé à marcher jeudi après-midi jusqu'au site ultra-sensible de l'esplanade des Mosquées, faisant redouter une nouvelle montée de la tension à Jérusalem après la flambée de violences de la veille. Les extrémistes ont annoncé leur intention de marcher à partir de 17H00 (15H00 GMT) "jusqu'aux portes du mont du Temple", nom donné par les juifs à l'esplanade des Mosquées, un peu plus de 24 heures après y avoir provoqué de violents affrontements. Les heurts déclenchés par la visite d'une centaine d'extrémistes juifs sur le troisième lieu saint de l'islam ont marqué mercredi le début d'un vif accès de fièvre. Jérusalem-Est, la partie palestinenne de la ville annexée et occupée par Israël, est en proie depuis l'été à des troubles qui se sont intensifiés au cours des dernières semaines et au coeur desquels se trouve l'esplanade des Mosquées. Dans ce contexte, l'appel à la marche est susceptible d'échauffer encore les esprits, même si des mesures ont été prises. L'esplanade sera fermée aux non-musulmans à cette heure et il est peu probable que les policiers laissent les extrémistes juifs en approcher. Mais, dans le climat actuel, les termes de l'appel ne peuvent qu'être perçus comme une provocation supplémentaire par des musulmans exaspérés. "Nous voulons un véritable Etat juif. Nous voulons voir le Temple (reconstruit) sur le mont du Temple. Nous voulons voir Jérusalem reconstruite", proclame l'affiche du rassemblement. - Délicat exercice pour Netanyahu - Les extrémistes juifs indignent les musulmans en réclamant le droit de prier sur l'esplanade des Mosquées qu'ils vénèrent comme le site du Temple juif détruit par les Romains en l'an 70 et dont l'unique vestige est le mur des Lamentations, en contrebas de l'esplanade. Les plus ultras dressent des plans pour le reconstruire. Leurs revendications de plus en plus bruyantes alarment Palestiniens et Jordaniens, en charge du site. Ils s'inquiètent du risque que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ne cède à la pression pour donner des gages à l'ultra-droite en vue des élections attendues en 2015. Ils dénoncent aussi le nombre grandissant, selon eux, de visiteurs juifs sur l'esplanade des Mosquées et de leurs provocations. Et s'indignent des restrictions imposées aux musulmans, comme l'exceptionnelle fermeture complète de l'esplanade la semaine passée. M. Netanyahu a répété à plusieurs reprises n'avoir aucune intention de modifier le statu quo qui stipule que les juifs sont autorisés à visiter l'esplanade, mais pas à y prier. A la tête d'une coalition gouvernementale précaire, M. Netanyahu s'emploie à contenir les ardeurs de sa droite sans pour autant la heurter. Occupation, guerre à Gaza, arrestations, brimades, chômage Une conjonction de facteurs expliquent les crispations récentes qui font craindre une troisième Intifada. Mais l'esplanade des Mosquées et la mosquée Al-Aqsa qui s'y trouve représentent une véritable "ligne rouge". Des jeunes Palestiniens y ont affronté les policiers israéliens mercredi et, fait rare, ces derniers sont entrés de plusieurs mètres à l'intérieur d'Al-Aqsa. - Trois attaques à la voiture bélier - Quelques heures plus tard, un Palestinien a foncé sur des passants et tué un policier avec son véhicule avant d'être abattu. Dans la soirée, un autre chauffeur palestinien l'a imité contre un groupe de soldats israéliens près de la colonie de Goush Etzion, en Cisjordanie occupée. Trois soldats ont été blessés, dont un se trouve dans un état critique. Le chauffeur s'est rendu jeudi. C'était la troisième attaque du genre en deux semaines. Les affrontements qui se sont propagés mercredi à plusieurs quartiers de Jérusalem-Est ont continué dans la nuit. La police a dressé des barrages dans plusieurs quartiers et déployé des forces supplémentaires aux principaux carrefours, a constaté un photographe de l'AFP. Les forces de sécurité ont également entrepris de disposer des blocs de béton pour protéger les arrêts de tramway de nouvelles attaques à la voiture bélier.

