Nolwen LEROY sort un nouvel album... breton !

Nous réécoutons donc BRETONNE, le nouvel album de Nolwenn LEROY.

Eh puis on se dit: pourquoi pas ? Et ensuite: plutôt sympa... la bretonne. Elle se permet en tout cas une virée très loin des univers commerciaux de l'industrie du disque planétaire. Alors, rien que pour ça, avec elle : "Breiz atao" (comprenne qui parle le breton !)

Nolwenn nous fait découvrir ou redecouvrir quelques-unes des plus belles chansons de sa Bretagne natale.

Un retour aux sources qu'elle preparait depuis plusieurs années.

Entourées de John Kelly et de grands musiciens Anglais, Ecossais et Irlandais, elle revisite en musique à travers des chansons d'hier et d'aujourd'hui l'âme celte de ces terres qu'elle aime tant.

Des chansons inscrites dans la mémoire collective mêlant sonorités pop et instruments traditionnels.

Inclus dans l'album le Bro Goz ma zadou, Les prisons de Nantes, Rentrer en Bretagne, Sunday Bloody Sunday, Brest ...

Je ne serai jamais ta parisienne, un titre original écrit par Christophe Miossec et composé par Didier Squiban.

Découvez 2 extraits:

La Jument de Michao: Chanson traditionnelle bretonne rendu célèbre par l'interprétation qu'en a fait le groupe Tri Yann. Un standard de tous les Fest noz Armoricains.

Tri Martolod (Trois marins): le chant de marin traditionnel breton popularisé par Alan Stivell interprété dans sa version originale.