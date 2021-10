Caudebec-lès-Elbeuf sort le kimono et gonfle les biceps

Il est des projets qui se font attendre. La construction d’un dojo et d’une salle de musculation, à Caudebec-lès-Elbeuf, est de ceux-là. Le maire Laurent Bonnaterre, élu en mars dernier, revient sur la genèse du projet : “Les premières discussions autour d’un nouveau dojo remontent à 15 ans environ !”

Depuis, un concours de circonstances - absorption de l’ex-agglomération d’Elbeuf par la Crea, renégociation de plans avec le Département... - ajouté à un soupçon de jeu politique, a empêché la progression du projet.

Arrivé à la tête de la municipalité, Laurent Bonnaterre a donc décidé de reprendre le projet en main. Et pour cause : “Nous avons deux clubs très importants, le RCC Judo-Ju-jitsu et le RCC Musculation-Force Athlétique. Avec Grand-Quevilly, nous possédons le deuxième club de judo le plus dynamique de la Région !”

Des clubs qui accueillent actuellement 370 licenciés pour le judo, 500 pour la musculation. Un nouvel équipement s’impose donc, surtout au regard des locaux existants : “Les judokas s’entraînent dans un très vieux dojo qui a plusieurs décennies”, souligne le maire.



Livraison début 2017



Le nouveau complexe sportif devrait ainsi être à la hauteur du rayonnement des deux clubs et de ses centaines de licenciés. Le Conseil communautaire de la Crea vient d’attribuer la maîtrise d’œuvre à l’Atelier Féret et à Fréchon Architectes, deux acteurs locaux. Les travaux, eux, devraient commencer fin 2015 ou début 2016 pour une livraison début 2017.

Coût de l’opération : 4 257 000 €, partagés entre la Ville et l’agglomération. “La Métropole finance les deux tiers de l’équipement.” Et si l’on rajoute à ce projet sa dimension environnementale, voilà un chantier sportif, mais aussi écologique et économique !