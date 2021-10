Ouagadougou (AFP). Burkina: fin de la réunion, transition d'un an, élections d'ici novembre 2015

Les parties prenantes de la crise au Burkina Faso ont convenu mercredi d'une transition d'un an jusqu'à des élections en novembre 2015, sans s'accorder sur le nom du chef de cette transition, selon le communiqué final d'une journée de discussion. Partis politiques, société civile et dirigeants religieux et traditionnels ont convenu de la nécessité de former "un gouvernement de transition pour une période d'un an" et organiser "des élections présidentielles et législatives d'ici novembre 2015", selon ce texte lu après la venue à Ouagadougou des présidents ghanéen, sénégalais et nigérian.

