Donetsk (Ukraine) (AFP). Ukraine: deux victimes de bombardements, Kiev se prépare à une offensive

Deux adolescents ont été tués mercredi sur un terrain de sport bombardé à Donetsk, dans l'Est rebelle prorusse de l'Ukraine, tandis que Kiev se prépare à une éventuelle offensive des séparatistes. Le drame s'est produit dans le fief des insurgés au moment où un groupe de jeunes jouait au football sur ce terrain de sport d'une école, situé à seulement à environ trois kilomètres environ de l'aéroport de Donetsk, théâtre d'intenses combats depuis des mois. Des journalistes de l'AFP ont vu deux corps recouverts d'une bâche, cependant que des bombardements se poursuivaient, en dépit d'un cessez-le-feu instauré il y a deux mois et qui n'a permis qu'une diminution de l'intensité des combats. "Tous sont choqués par cette attaque inhumaine", a écrit sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne Pavlo Klimkine appelant l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) à dépêcher d'urgence ses observateurs sur "les lieux du crime" afin d'en établir les coupables. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Arseni Iatseniouk a annoncé que l'Etat ukrainien, confronté à une grave crise économique et dont les caisses sont vides, ne financerait plus les allocutions sociales dans la zone sous contrôle rebelle où les hostilités ont fait plus de 4.000 morts depuis leur déclenchement en avril. "Dès que les terroristes russes se seront retirés de Donetsk et de Lougansk et que nous reprendrons le contrôle de ces territoires, nous verserons à chaque habitant les allocations sociales auxquelles il a droit", a-t-il promis. Kiev et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les séparatistes et d'avoir déployé des troupes en Ukraine. En pratique, la décision du gouvernement, qui entrera en vigueur ces prochains mois, signifie que les habitants de ces régions ne pourront plus recevoir leur allocations que s'ils déménagent dans les territoires contrôlés par Kiev, a expliqué à l'AFP une source au gouvernement. "Il s'agit d'énormes sommes. Rien que dans la partie de la région de Donetsk sous le contrôle des rebelles, il y a 600.000 retraités", ce qui, avec une rémunération moyenne de 1.000 hryvnias (55 euros) représente 33 millions d'euros de dépenses mensuelles pour Kiev, a déclaré à l'AFP un haut responsable chargé de sécurité sous le couvert de l'anonymat. L'Ukraine prévoit d'utiliser les fonds épargnés pour fournir de l'aide humanitaire à ceux qui refusent de quitter l'Est, a-t-il ajouté. - Négociations sans progrès - Ses déclarations s'inscrivent dans le cadre du durcissement de la politique suivie par le gouvernement annoncée mardi par le président Petro Porochenko après les élections séparatistes uniquement reconnues par la Russie et qui ont, selon Kiev et les Occidentaux, porté un grave coup au processus de paix. Si le pouvoir central reste attaché au plan de paix, il mettra en place une série de mesures pour se défendre et isoler les territoires aux mains des insurgés, a déclaré M. Porochenko. A un moment où beaucoup à Kiev craignent une nouvelle offensive des séparatistes, les rebelles ayant ouvertement désigné le port de Marioupol, au bord de la mer d'Azov, comme étant leur prochain objectif, le président a assuré que l'armée s'est préparée à riposter. "Plusieurs nouvelles unités et groupes ont été formés, ce qui permettra dès maintenant de contrer une éventuelle offensive", a-t-il dit. Kiev a accusé à nouveau mercredi la Russie de continuer à fournir "des quantités importantes" d'hommes et d'équipements militaires aux rebelles. Des accusations qui corroborent celles du secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg : "La Russie continue de soutenir" les rebelles en "les entraînant, en fournissant des équipement et en ayant des forces spéciales à l'intérieur de l'Ukraine", a-t-il affirmé mardi. Pour tenter de sauver le cessez-le-feu de plus en plus virtuel, une rencontre entre des représentants des Ukrainiens, des rebelles, des Russes et de l'OSCE a eu lieu mercredi à Donetsk. Les négociations ne se sont pas traduites par des progrès tangibles, mais "le fait que les parties adverses discutent l'une avec l'autre est encourageant", a indiqué à la presse le chef adjoint de la mission d'observation de l'OSCE en Ukraine Alexander Hug.

