Paris (AFP). La CGT reste empêtrée dans la crise de l'appartement

La CGT peine à sortir de la crise dans laquelle l'a plongée l'affaire de l'appartement de son numéro un Thierry Lepaon, et son "parlement ", le CCN, qui en a débattu durant deux jours, s'est achevé mercredi dans la "confusion" sans qu'un texte soit voté. En ouvrant mardi le Comité central national (CCN, qui regroupe les numéros un des fédérations et des unions départementales), M. Lepaon avait reconnu que la rénovation à grands frais de son appartement de fonction à Vincennes, près de Paris, était une "faute", l'imputant à l'administrateur-trésorier Eric Lafont. Le sujet, qui avait suscité un vif émoi chez militants et cadres, a été au centre de débats animés au CCN qui "s'est terminé dans la confusion, sans qu?aucun texte ne soit voté", a indiqué à l'AFP une source interne. Le secrétaire général a refusé la proposition "de nombreux intervenants sur la mise en place d'une commission financière de contrôle, élargie à des membres du CCN, pour faire un audit sur les dépenses de la confédération depuis le début du mandat" de Thierry Lepaon en mars 2013. "Il ne veut entendre personne, il est reparti avec ses idées", regrette cette source pour qui "cette situation est regrettable" car elle crée "de la suspicion" chez les militants. La suite de la polémique est reportée à la réunion du bureau confédéral (direction resserrée) prévue vendredi et à la Commission exécutive (direction élargie) mercredi prochain. Le secrétaire général, qui a affirmé comprendre que syndicalistes et salariés soient "choqués" par ces travaux - 105.000 euros pour 79 mètres carrés aux frais de la CGT dans un appartement de location -, a décidé d'adresser lui-même une lettre aux militants. Les traits tirés, M. Lepaon s'est dit "affecté" par cette affaire sur BFM-TV/RMC. Il a rejeté les nouvelles révélations du Canard enchaîné selon lesquelles ce logement avait été déjà rénové. "Il fallait vraiment refaire des travaux importants, de sécurité, de volets", a-t-il dit, tout en faisant reposer une nouvelle fois la "faute" sur l'administrateur qui a accepté une rénovation coûteuse. L'affaire de l'appartement a révélé au grand jour les tensions qui ébranlent la centrale depuis la crise de succession de Bernard Thibault en 2012 et que M. Lepaon, élu en mars 2013, n'a visiblement pas réussi à apaiser. Mardi, en termes voilés, il a menacé de demander le départ de membres du bureau confédéral (exécutif de dix membres) qui n'adhèreraient pas à sa gouvernance, une allusion qui semble viser Eric Aubin, ancien candidat à la succession, et d'autres membres du bureau qui lui sont proches. Mercredi matin, M. Lepaon a lancé une nouvelle charge contre "quelques-uns qui jouent" à le décrédibiliser. "C'est un climat dangereux et délétère", a-t-il prévenu. - La CGT dans 'une passe difficile' - Des voix se lèvent pour critiquer la gouvernance de Thierry Lepaon au moment où la CGT connaît des difficultés: ses récents appels à la mobilisation ont été peu entendus, ses résultats électoraux dans certains bastions comme EDF ou la SNCF ne sont pas bons et sa tentative de rapprochement avec la CFDT a fait chou blanc. "Quand il ne maîtrise plus la situation, il va au plus facile, ce sont des appels à des mobilisations même s'il sait qu'on va échouer", lui reproche un cadre. Les journées d'action de la CGT- notamment les 26 juin et 16 octobre - ont été peu suivies et l'appel à la grève mardi dans les transports est passé quasi inaperçu, suscitant peu de perturbations. Ne s'estimant ni en faute ni fragilisé, M. Lepaon a redit mercredi qu'il pourrait être candidat pour un nouveau mandat en 2016 "si la direction confédérale" le lui "proposait". Sortant du bois, l'ex-numéro un, Bernard Thibault - à qui revient le péché originel de n'avoir pas su préparer sa succession- a reconnu que la CGT est "dans une mauvaise passe". Il a stigmatisé "d'aucuns" qui profitent de "gestions critiquables" pour "essayer de disqualifier le syndicalisme".

