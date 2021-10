Sortie cinéma : Grizzly

En Alaska, Amber et Scout, deux petits oursons, sortent enfin à l’air libre, sur les traces de leur mère. Celle-ci a une tâche vitale à accomplir : se nourrir du plus grand nombre de saumons possibles, afin de pouvoir tenir pendant les longs mois du prochain hiver. Mais le monde est rempli d’embûches - avalanches, prédateurs, montée des eaux, etc. -, et les jeunes oursons ne savent pas encore comment y faire face. Pour trouver les saumons, Sky, leur mère, va remonter le fleuve. Mais elle n’est pas la seule.



Depuis sa création, Disneynature, filiale des studios Disney dont le siège est à Paris, a produit quelques-uns des plus beaux documentaires animaliers de ces dernières années - “Les ailes pourpres : Le mystère des flamants”, “Félins”, “Chimpanzés” -, séduisant un public de plus en plus nombreux. Avec “Grizzly”, les réalisateurs se sont intéressés à cet animal mythique, à la fois imposant et terrifiant, mais aussi tendre et émouvant.

Sur les traces de cette maman attentive et protectrice, le spectateur suit les premiers pas de ces petits oursons mignons et turbulents. Les paysages sont grandioses, et le périple de cette famille ours en quête de nourriture est plein de péripéties.

C’est à la fois palpitant, émouvant et semé de touches d’humour. Cette description de la lutte pour la survie de ces grands mammifères est un magnifique appel à la protection des animaux sauvages.