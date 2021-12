Le Téléthon non reconduit en 2011?

Selon le site internet du Figaro, la direction de France Televisions n'est pas sûre de vouloir renouveller le Telethon en 2011. L'émission est diffusée depuis 1987 chaque année sur France 2 et France 3 durant le premier week-end du mois de décembre. En termes d'audience, c'est à chaque fois une catastrophe pour France Televisions qui préfère mettre en avant le côté caritatif de l'opération. La direction de France Televisions a été sensible aux arguments de Pierre Bergé qui avait été virulant envers le Telethon l'année dernière, indiquant qu'il "vampirisait" les autres associations. Réponse dans le courant de l'année prochain.

L'ancien juré de la Nouvelle Star Sinclair va se reconvertir dans l'animation Télé ou du moins dans les commentaires d'évènements télé. Il sera en effet sur W9 le 21 novembre pour les American Music Awards. A voir donc dès 2H du matin sur W9.

Selon le site jeanmarcmorandini.com, la direction de France 2 envisagerait la disparition de deux émissions lancées à la rentrée. Tout d'abord l'émission de Jean-Luc Lemoine "le bureau des plaintes" qui ne dépasse pas les 10% de part de marché et l'émission de Laurie Cholewa qui n'a elle pas dépassé sauf une exception les 800 000 téléspectateurs.

Une bonne nouvelle pour les petits et les grands enfants, le retour de Babar à la télé. Mais cette fois-ci il sera de retour en 3D et sur TF1. Dans cette suite, Babar sera âgé de 80 ans et devra laisser son trône à son petit fils.

Enfin, M6 a annoncé la déprogrammation de la série Californication programmée initialement le vendredi soir après NCIS sur M6. Elle sera à partir de demain soir remplacé par des rediffusions de NCIS enquêtes spéciales justement.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: la saison 8 de 24H chrono sur Canal+ avec 2 épisodes.