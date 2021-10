Ayo en concert au Cargo à Caen, focus sur cette artiste coup de coeur

Il y a comme ça des artistes qui vous emmènent voyager vers des terres inconnues. Ce sentiment d'être pris par la main et de partir pour une longue traversée. Ces artistes avec lesquels vous fermez vos paupières et vous voilà transporté.

Le coup de coeur aujourd'hui, c'est Ayo ! Un tantinet blues, un tantinet folk, une voix douce mais à la fois puissante par l'émotion, la jeune chanteuse allemande est reperée à ses débuts par le producteur de Norah Jones.

Sa carrière démarre, elle explose et le renouveau de Tracy Chapman conquiert une majeur partie du public européen. Ayo prend confiance, elle s'assume et exprime ses sentiments avec Down On My knees (I'm beging you!)

Ayo revient sur la scène avec une nouvelle production et présentera les couleurs de son nouvel opus "Ticket To The World". Bien connue des normands la chanteuse était en concert récemment au festival les Art'zimutés à Tourlaville et Tout Un Fois à Bayeux. Elle revient pour un show intimiste dans une ambiance familiale, conviviale avec une voix hors pair.

Notez bien qu'elle est en concert près de chez nous ce vendredi 7 novembre au Cargö à Caen.

Pratique : Tarif 24/28/30€