Secours catholique haut-normand : les chiffres qui inquiètent

Ménages accueillis

En 2013, les antennes haut-normandes du Secours Catholique ont reçu 15 500 ménages. Parmi eux, près de 75% venaient pour la première fois, un chiffre en perpétuelle progression. Ils étaient 64% en 2010.

Chômage

Pas de surprise : dans une région fortement marquée par le chômage (davantage qu'au niveau national), la proportion des visiteurs du Secours catholique au chômage est impressionnante : une personne sur deux s'y présentant est sans emploi.

Précarité

La pauvreté est un mal aux multiples conséquences. 68 % des ménages accueillis font faceà des impayés (énergie ou loyer) contre 52 % en 2012. La précarité énergétique augmente plus rapidement, avec 35% des ménages accueillis faisant face à des impayés d'énergie, contre 26% en 2012.

Des seniors touchés

Alors que la part des moins de 50 ans venant au Secours Catholique diminue entre 2012 et 2013, celle des plus de 50 ans augmente. La proportion des personnes accueillies ayant plus de 50% st de 28% en 2013 contre 26% en 2012. Parmi eux, 9% ont plus de 60 ans contre 8% en 2012.

Quelles solutions ?

Le Secours catholique accueille et mène plusieurs actions pour accompagner les ménages en situation de précarité. Cela va de la constitution de groupes de parole pour développer du lien social à la réinsertion sociale (rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation) en passant par l'intégration sociale via des ateliers d'alphabétisation, ou, pour les plus avancés, d'apprentissage de langues étrangères.

Pratique : La collecte nationale aura lieu les 15 et 16 novembre prochains. Comité de Rouen du Secours catholique : viceprésident.761@secours-catholique.org