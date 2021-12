Des souffleurs de poésie à l'école des Arts et Médias de Caen

Il faut se rendre à l'Ésam pour comprendre de quoi ces oiseaux sont capables. Ils se nomment “Souffleurs”, et se sont fait connaître en faisant irruption dans des lieux publics pour sussurer aux oreilles des passants des textes poétiques, philosophiques et littéraires puisés dans le répertoire mondial, de l'autre bout d'un tube plastique. Dans quel but ? “Tenter de ralentir le monde”.