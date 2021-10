Washington (AFP). Etats-Unis: ouverture des bureaux de vote pour les élections de mi-mandat

Les bureaux de vote ont ouvert mardi à 6H00 locales (11H00 GMT) dans huit Etats américains pour les élections de mi-mandat, dans lesquelles les républicains sont donnés favoris pour remporter la totalité du Congrès. Les Etats du Connecticut, Maine, New Hamsphire, New Jersey, New York, de Virginie, de l'Indiana et du Kentucky ont été les premiers à ouvrir leurs bureaux de vote, et seront suivis rapidement par le reste du pays. La totalité de la Chambre des représentants, 36 des 100 sièges du Sénat et 36 postes de gouverneurs seront renouvelés mardi.

