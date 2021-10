Taylor Swift retire ses chansons de Spotify

Le site, qui auparavant donnait accès à quasiment la totalité du catalogue de la chanteuse country-pop, ne propose plus que quelques morceaux issus de collaborations comme la bande originale du film "Hunger Games".

Spotify et ses concurrents sont la bête noire de nombreux artistes et maisons de disques, qui arguent que les musiciens empochent peu de revenus et que les services de streaming musicaux dissuadent le public d'acheter des albums.

Le groupe suédois a rétorqué que près de 70% de son chiffre d'affaires était reversé dans l'industrie musicale.

Sans prendre une action aussi drastique que Taylor Swift, de nombreux artistes d'envergure ont retardé la mise à disposition en streaming de leurs nouveaux albums afin de ne pas rater de ventes à la sortie de leur opus.

La chanteuse n'avait pas commenté sa décision lundi mais le responsable de sa maison de disques Big Machine Records, Scott Borchetta, avait indiqué l'an dernier que les services de streaming participaient "à une course continuelle vers le bas" dans la dévaluation de la musique.

Le cinquième album de Taylor Swift, intitulé "1989" comme l'année de sa naissance, est davantage pop que ses créations passées et devrait être le plus vendu en 2014, et peut-être depuis des années. Elle avait sorti son premier album à 16 ans.