Au Royaume-Unis une étude vient de sortir sur les groupes les plus écoutés par les sujets de sa majestées pour s'endormir.

Le groupe de Chris Martin arrive en tête de ce classement grâce à leur succès pop au tempo délicat comme "Trouble", "Life in technicolor".

D'autres groupes sont également dans ce classement comme Snow Patrol et Radiohead.

Coldplay sera, selon The Sun, l'un des groupes du festival de Glastonbury avec U2 et Prince