Succès pour le Paris Games Week 1ère édition : 120 000 visiteurs

Joueurs amateurs, vrais mordus et familles ont répondu présents pour célébrer cette grande fête du jeu vidéo. Tous ont pu tester les dernières nouveautés grâce aux 1000 bornes de jeu mises à leur disposition et profiter de shows exceptionnels !Tous les studios, toutes les marques et de nombreuses nouveautés durant 5 jours.

De nombreuses personnalités sont venues découvrir les dernières évolutions du jeu vidéo, rencontrer leurs fans et mettre le feu sur les différentes scènes du Paris Games Week :

Des sportifs : Sébastien Loeb, Richard Gasquet, Mathieu Bodmer, Zoumana Camara, Clément Chantôme, Mevlüt Erding, Ludovic Giuly, Christophe Jallet, Peguy Luyindula, Bacary Sagna, Taïg Khris, Christophe Lemaitre …

Des musiciens : M. Pokora, Cocoon, Hangar, Les Plasticines, My Chemical Romance, Sherifa Luna, Quentin Mosimann, Maxime Torres, Julian Perretta, Kool Shen...

Des comédiens : Tomer Sisley, Booder, Mouloud Achour …