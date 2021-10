Musique à Caen : découvrez le premier EP de Novembres

Duo d'électro-pop, le groupe caennais Novembres est composé de Johan et Lynsey. Ils proposent une électro-pop envoûtante, acidulée et énergique qu'on avait découverte lors de leurs premières dates, notamment lors de leur première partie de Fakear à la Maroquinerie ou plus récemment au Nördik Impakt. On retrouve leur fraicheur envoûtante dans leur premier EP Le Petit Tigre Hallucinogène, dont le titre fait implicitement référence au tableau de l'artiste Dali. A la fois symphoniques et pleins de fraicheur, les quatre morceaux qui composent ce premier EP nous entraînent dans un voyage hypnotique et singulier.