Livre : entre les lignes, Rouen décodée

L’auteur, Jean Braunstein, professeur d’histoire et géographie et d’histoire de l’art au lycée Jeanne d’Arc avait été mandaté il y a quelques années par le rectorat pour mettre en place un site internet destiné aux services éducatifs de la ville. Alors détaché par le rectorat, il alimentait cette interface afin de renseigner les enseignants qui souhaitaient préparer une visite de la ville ou des musées avec leurs élèves. “Il fallait que le contenu soit clair et accessible. Ainsi est née l’idée d’en faire un livre qui permettrait de décoder les richesses de Rouen”, explique t-il.

Il est également l’auteur de 100 clés pour comprendre Le Havre, publié cette année et d’un ouvrage sur l’explorateur Jean Bethancourt.



Pratique. 100 clés pour comprendre Rouen. Éditions des Falaises. 12 €