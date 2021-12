Hockey : la chute continue malgré les progrès

Cette défaite, la sixième en sept journées de Ligue Magnus, les maintient scotchés à l'avant-dernière place du classement. Le Hockey Club de Caen aurait pu espérer mieux chez une équipe moins forte que par le passé. Mais en prenant trois buts de retard à la moitié du match (3-0), il s'est mis dans une situation difficile. Et quand Jonathan Duchesneau et Kevin Da Costa, à l'attaque du troisième tiers, ont redonné espoir à leur équipe (3-2), les Brûleurs de Loups ont fait parler leur expérience pour reprendre de l'air (4-2).



Le HCC s'inclinait logiquement bien que sans démériter. Il lui faudra conserver la même application et limiter encore les erreurs contre Epinal, samedi 6 novembre à Caen (20h). Les Dauphins d'Epinal, qui n'ont gagné que deux matchs cette saison, sont des adversaires directs des Drakkars.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire