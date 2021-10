« Vigilance Vol » : une première bas-normande à Urou et Crennes

C'est une première en matière de sécurité en Basse-Normandie. La commune d'Urou et Crennes, 800 habitants et 38 entreprises, aux portes d'Argentan, vient de contractualiser cette convention avec l’État et le procureur de la République, pour « rassurer la population » après une série de vol dans des lotissements. Laurent Renaudin, maire :

Vous connaissiez déjà « Voisins vigilants » : le concept qui incite tout un chacun à être vigilant sur ce qui se passe dans son voisinage, et qui a vu le jour il y a 7 ans, dans un contexte de recrudescence de cambriolages dans les habitations. « Vigilance Vol » est davantage encadré. Jean-Christophe Moraud, préfet, explique "on dénombre 1 200 cambriolages/an dans l'Orne ; ils sont en augmentation de 20,72% depuis le début de cette année" :

Ce nouveau concept « Vigilance Vol » qui a déjà vu le jour dans une trentaine de départements; il s'agit de signaler toute anomalie ou comportement suspect à la gendarmerie. Hugues de Phily, procureur de la république d'Argentan :

Ce dispositif est mis en place en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale. Notamment avec des référents dans la population locale. Le colonel Urien, patron des gendarmes ornais :

La gendarmerie espère qu'un maximum de communes ornaises vont souscrire à ce dispositif. Déjà, d'autres communes comme Bagnoles de l'Orne ou Hauterive, sont en passe de signer la même convention.