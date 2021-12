On vous propose d'entretenir la tombe

Tombe Service est une entreprise caennaise qui propose d'assurer le nettoyage et le fleurissement de tombes dont vous ne pouvez pas vous occuper, souvent à cause d'un éloignement trop important ou d'un entretien trop conséquent à effectuer.

Accompagner “par le bras”

La société mise sur une relation de confiance et de proximité avec ses clients. “Nous proposons aussi un accompagnement “par le bras”, soit pour se rendre au cimetière ou pour passer chez le fleuriste. Et nous développons un contrat obsèques qui permet de constituer un capital”, explique Gwénaëlle Guillon, la responsable de l'entreprise. Ouverte début septembre, l'agence fait partie d'un réseau national qui souhaite tirer profit d'un marché en forte hausse. “En 2020, on s'attend à un nombre de décès deux fois plus important que maintenant.”



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire