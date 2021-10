L'association Amaprose revisite la poésie...avec humour

L’idée est de rendre la poésie plus ludique et plus accessible à un large public. “Trois personnages burlesques récitent des extraits de poésie, il y a le chef, l’idiot du village et le rêveur” explique Gérald Frémont, le metteur en scène et trésorier de l’association.



Promouvoir le spectacle vivant



Ils reprennent des textes connus avec humour et légéreté. Pour certaines représentations dans les écoles, le texte a même été étudié par les enfants. “On cherche aussi à terme à mettre en scène des textes écrits par les enfants” poursuit-il.

Amaprose se produit en ce moment avec un texte de Jehan Rictus, “Le Revenant”, un monologue mis en scène dans l’église Saint-Nicolas avec 30 choristes, qui devrait tourner dans les prochains mois. L’association propose aussi ses propres créations et des vidéos de type courts-métrages, captations vidéos ou teasers sur les futurs projets.

Pratique. Tél. 06 11 74 12 74.