On a testé pour vous la Padel Arena !

Avant de fouler le terrain synthétique, une petite explication des règles s'impose. Au tennis, le padel emprunte la balle et le filet. Du squash, ce sport s'est inspiré des parois vitrées aux rebonds capricieux. Enfin, le padel se joue sur un terrain légèrement plus petit qu'au tennis et plus grand qu'au squash, avec des raquettes spécifiques.

Côté terrain, le padel se joue toujours en double. Dans chaque échange, la balle doit rebondir d'abord par terre avant éventuellement frapper l'une des parois, vitrée ou grillagée.

Le talent reprend le dessus (enfin presque)

Les règles du jeu bien assimilées, nous nous y mettons. Enfin, essayons... Si chacun de nous quatre a déjà pratiqué un sport de raquettes, l'adaptation reste difficile : rebonds profonds et capricieux, raquette à apprivoiser, entente avec le partenaire. Au début, on tâtonne avant de se prendre au jeu et finalement arriver à tenir l'échange et à réaliser quelques coups gagnants, superbes, cela va de soi !

Au bout d'1h30 de jeu et de trois matchs serrés (on taira ici le nom des perdants), nous quittons le terrain, satisfaits de ce premier essai. Le padel a pour lui, contrairement à ses cousins du squash et du tennis, de ne pas trop épuiser et de pouvoir se jouer longtemps. Alors, si vous avez un après-midi de libre, choisissez la Padel Arena.

Pratique : à Isneauville, près de l'Intermarché. Ouvert de 10h à 22h. Tarif : 10 € l'heure. La Padel Arena abrite également deux terrains de badminton, trois tables de ping-pong et un espace fitness.