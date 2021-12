Le Patio, près de la Colline aux oiseaux

Ici, les jeunes cadres dynamiques côtoient les secrétaires de bureaux administratifs.

Y flotte un air de cantine d'entreprise... la qualité dans les assiettes en plus. Tout en bénéficiant d'un service des plus rapides.

Même en cas d'erreur, le tir est rectifié en un aller-retour à la cuisine. C'est l'avantage des cartes peu fournies, mais savamment pensées pour convenir au plus grand nombre.

Un excellent

rapport qualité-prix

Le très copieux buffet des entrées attestent du sérieux de la maison. Il y en a pour tous les goûts : fruits de mer, salade, pâtes, charcuterie...

Les gros appétits seront d'autant plus aux anges que la fraîcheur des produits proposés s'entend généralement bien avec les palais des plus exigeants. En tout cas, je me suis régalé en ayant presque oublié de laisser de la place pour le plat principal. La serveuse, pressée à l'image du lieu, m'a proposé une délicieuse pièce de boeuf ou des encornets à la romaine.

Avec mon entrée, je n'ai eu que 9 euros à débourser, là où j'aurais certainement dû laisser quelques pièces de plus en centre-ville. Depuis la naissance de cette rubrique dans les colonnes de Tendance Ouest, j'ai rarement vu un rapport qualité-prix aussi appréciable.

Pratique : Tél. 02 31 93 36 65. Possibilité de réserver le soir pour des groupes.



