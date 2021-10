Vietnam : des étudiants normands viennent en aide aux populations défavorisées

N'écoutant que leur motivation, ils ont créé l'association Un MO d'où et doivent d'ici au mois de mai récolter la somme de 5 200 € pour financer la construction de quatre maisons dans le petit village de Khanh Vinh, au centre du pays. « Les habitants vivent dans des cases en bois très vétustes. Les maisons qui seront construites seront de taille à peu près identique, 24 m2, et seront en dur. Elles permettront aux familles de se protéger des intempéries. On répond à un besoin urgent », raconte Solenn Laplanche.

Au Vietnam en mai

Pour mener à bien leur projet humanitaire, Un MO d'où s'est rapprochée d'une autre association, Mère Isabelle, qui apporte déjà depuis des années une aide morale, matérielle et financière aux populations les plus pauvres du Vietnam. Et afin de lever des fonds, les sept jeunes gens entament d'ici mi-novembre une série d'actions : ventes de gâteaux, concert, paquets cadeaux pendant les fêtes etc. « Nous rechercherons aussi des partenaires privés, des entreprises désireuses de nous apporter leur soutien », souligne Florian Monsaint. Une page Ulule (financement participatif) doit aussi prochainement voir le jour pour les dons de particuliers. Puis du 2 au 15 mai, les sept étudiants se rendront au Vietnam pour participer à la construction des maisons aux côtés d'ouvriers professionnels. L'aboutissement à n'en pas douter d'un beau projet.

Pratique. www.facebook.com/un.mo.dou