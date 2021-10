" L'affaire" de l'appartement de fonction de Thierry Lepaon, le calvadosien secrétaire général de la CGT, est symptomatique des quelques dossiers "viraux" et "révélations" dont la presse nous gratifie depuis quelques années. A priori un bon filon pour tenter de sauver son économie fragilisée.

Pas de méprise...

Attention, pas de méprise. Nous ne sommes pas en train d'écrire que ces informations sont fausses et ne remettons pas en cause la travail de nos confrères. Nous pensons simplement que cette catégorie de sujets revêt rapidement un caractère légèrement "démago-populiste".

Qui dans le contexte actuel de crise, de tension économique et de grande précarité peut ne pas s'émouvoir qu'un syndicat fasse 130 000 euros de travaux dans un appartement de fonction pour son secrétaire général ? Et c'est à ce moment précis que la machine s'emballe, sans distance, dans une course à l'exagération. Tout le monde se doit d'être outré, scandalisé, offensé, révolté... sans aucune mesure. Rappelons, à toutes fins utiles, qu'il ne s'agit pas d'un enrichissement personnel de Thierry Lepaon, mais de la réfection d'un appartement de fonction qui ne lui appartient pas et dans lequel il sera "de passage" avant... son succésseur.

Maxence Gorregues, journaliste de Tendance Ouest a pris le parti... d'en rire... à sa manière.

Appartement de Thierry Lepaon, pas d'austérité pour la CGT Impossible de lire le son.

Retrouvez l'édito tous les jours dans le journal de 8h00 sur Tendance Ouest