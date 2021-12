De vrais petits débrouillards

Née en 1981 au Québec, à l'issue d'un colloque sur la place de la culture scientifique et des techniques, l'association s'est développée à l'échelle nationale.



Un regard curieux sur le monde

“Ce qui nous intéresse, c'est d'inciter les gens à porter un regard curieux sur le monde, à travers les différents débats, animations et jeux que nous proposons”, souligne Claire Devos, coordinatrice régionale. Tester, partager, avoir le droit de se tromper pour mieux se forger sa propre opinion.

2010 est l'année internationale de la biodiversité, 2011 sera celle des forêts. A cette occasion, l'association a créé un jeu de rôle en lien avec les problématiques des ressources naturelles (terre, forêt, eau ). On pourra découvrir cette animation à l'occasion de la Semaine de la solidarité internationale, à partir du 13 novembre, passage du Grand Turc.

Pratique. Les Petits Débrouillards Normandie, 4 rue de Champagne à Caen. Tél. 02 31 94 87 02.



