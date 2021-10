Portrait : marathon de New-York, yes she can !

La course à pied, Chrystel l’a découverte alors qu’elle était adolescente. “Je courais déjà lorsque j’avais 15 ou 16 ans avec mes copines, surtout l’été”. Puis, c’est vers le fitness que la jeune femme se tourne avant de retrouver ses premières amours, la course à pied. “Au moment où j’ai eu des enfants en bas âge, je me suis mise à aller courir deux fois par semaine sur mon temps de pause ; j’ai vite attrapé le virus”, confie Chrystel.

C’est ainsi que de compétitions en compétitions, la joggeuse finit par se classer dans le peloton de tête. “Malgré tout, j’ai fini par stagner, j’ai donc décidé de m’inscrire au stade Sottevillais pour progresser”. Le marathon de New-York sera le cinquième de Chrystel.

Un marathon synonyme de défi pour la jeune maman. “C’est toujours un défi, même si on se prépare en amont, on ne sait jamais comment cela va se passer”. Cinq fois par semaine donc, Chrystel et son conjoint s’entraînent entre 45 minutes et 2 h 10. “C’est motivant de courir à deux”.

Demain, c’est en duo qu’ils s’envoleront, destination the “Big Apple” où 60 000 autres coureurs les attendront pour braver les 42,195 km. Son objectif ? “J’aimerais le faire en 3 h 15, ce serait mon record”, affirme la joggeuse, confiante.

Et même si ce ne sera sûrement pas suffisant pour se hisser en tête du classement et monter sur le podium, Chrystel Hay ne repartira pas sans médaille, à condition de le terminer. En projet ensuite, les marathons de Londres et de Berlin. En 2015, Chrystel n’a pas fini de courir les rues.