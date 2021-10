Julien Doré en concert à Bayeux le 20 décembre

Une tournée de plus de 250 dates à guichets fermés en France et pays francophones, 2 Folies Bergères complètes, 3 Olympia complets, un album double disque de platine (250 000 exemplaires vendus) et une réédition collector de son album à sortir ce mois de novembre…

Après avoir accueilli Fauve l’an dernier, c’est un nouvel événement exceptionnel que propose Winter TUF (le petit frère hivernal de TOut Un Foin) à La Halle aux Grains, en plein coeur de Bayeux. Pour son dernier concert de l'année et pour la première fois à Bayeux, grâce au soutien de la municipalité, Julien Doré donnera un concert exceptionnel en piano solo !

Attention, le concert se fera en version assise. Il n'y aura donc que 350 places en vente.

Billetterie. Tarif unique : 27 € (frais de location inclus). Réservations : Espace culturel Leclerc Bayeux et réseau Ticketnet.

Toutes les infos sur www.toutunfoin.fr.