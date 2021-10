"Tinchebray-Bocage" première commune-nouvelle de Basse-Normandie

Le but de ces 7 communes entre lesquelles il existe une vraie synergie, est avant tout financier. Du fait de leur regroupement, ces communes du nord-Bocage vont non seulement conserver leurs dotations financières de l’État, mais en plus obtenir un bonus de +5%, là où ces dotations vont baisser de façon très importante en 2015, pour les autres communes.

La nouvelle entité sera composée de Beauchêne, Frênes, Larchamp, St Cornier des landes, St Jean des Bois, Tinchebray, et Yvrandes.

Mais selon Jérôme Nury, maire de l'actuelle commune de Tinchebray, il s'agit aussi d'être plus forts ensemble, et de faire des gains d'échelle. Parmi les projets de la nouvelle entité communale : mettre en place du transport à la demande, ou encore travailler au développement d'ADSL en milieu rural.

Avec ce nouveau statut, les actuels maires deviendront "maires délégués", sortes de "super conseillers municipaux", de la nouvelle entité. Les 7 communes concernées ont acté leur décision, et désormais le préfet de l'Orne doit prendre un arrêté dans les semaines qui viennent.

Nous sommes des défricheurs, on est en train d'innover avec une petite métropole rurale, explique Jérôme Nury: