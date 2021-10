Sortie cinéma : Vie sauvage

Un jour, Paco décide de ne pas raccompagner ses deux fils chez leur mère, et il part en cavale avec eux. Ils vivent, sous de fausses identités, une vie sauvage loin de la société de consommation. Les années passent, les enfants grandissent, deviennent adolescents et commencent à trouver leur vie sauvage bien pénible.



Cédric Kahn, qui affectionne les faits divers, s’est inspiré de l’affaire de Xavier Fortin pour écrire et réaliser ce film, qui raconte les deux premières années et les deux dernières de leurs 11 ans de cavale. Devant les paysages magnifiques du sud de la France, il montre comment on peut vivre en dehors de toute convention, selon les idées libertaires de mai 68. Sans jamais prendre parti ni pour le père ni pour la mère, Cédric Kahn montre la liberté et la joie de vivre que peut procurer cette vie sauvage, mais aussi les contraintes, avec les personnages des enfants devenus adultes et qui s’opposent à leur père.

La mise en scène est élégante, et l’interprétation sensationnelle, en particulier celle des enfants. Mais cette œuvre, qui met en relief les limites des utopies jusqu’au-boutistes, peine, parfois, à maintenir l’intérêt.