Coupe de France de football: Avranches recevra une équipe de Mayotte

Le tirage au sort du 7ème et premier tour national de la coupe de France sera effectué ce mercredi 29 Octobre 2014. Pour autant, une partie de ce tirage a été réalisé dès ce mardi après midi. Il concernait les équipes d'Outre mer et les équipes métropolitaines volontaires pour les affronter. Dans la région, Hérouville et l'US Avranches étaient candidats...