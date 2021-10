Le cirque normand Borsberg fait étape à Elbeuf

Il a tout du cirque traditionnel... et même un peu plus. Karl Borsberg, 31 ans et plus jeune directeur de cirque de France, amène à Elbeuf toute sa troupe avec une ambition : un cirque made in Normandy.

Bien sûr, les enfants ne seront pas dépaysés : les clowns Benji et Dim' sont de la partie ; les otaries, lions de mer et pingouins devraient faire rire l'assistance ; les jongleurs vont s'amuser de leurs balles et les funambules vont vous faire frissonner.

Mais le cirque Borsberg amène également sous son chapiteau une ménagerie normande avec ses vaches, ses chèvres, ses cochons, ses canards... Un vrai zoo aux couleurs locales !

Enfin, pour la première fois en Normandie, un cirque fera le numéro de la roue de la mort. Allez, on ne vous en dit pas plus, à vous de le découvrir sur la place du Champ de Foire à Elbeuf !

Mercredi 29 octobre à 15h



Vendredi 31 octobre à 20h

Samedi 1er novembre à 18h

Dimanche 2 novembre à 15h

Tarif : 10€